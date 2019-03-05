Фото: EPA/UPG Ромелу Лукаку и Поль Погба

В рамках 29-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в тяжелейшей борьбе с одним из аутсайдеров чемпионата – "Саутгемптоном" одержал минимальную победу 3:2.

Героем встречи стал форвард хозяев Ромелу Лукаку, оформивший дубль. Причем свой второй и, как оказалось, победный гол в матче бельгиец забил на 89-й минуте.

Стоит добавить, что на 90+4 минуте рефери Стюарт Атвелл из Нунатона назначил пенальти в ворота гостей. Лукаку намеревался исполнить 11-метровый и, возможно, оформить хет-трик. Однако штатный пенальтист "красных дьяволов" Поль Погба не позволил Ромелу этого сделать.

Сразу после матча между двумя лидерами МЮ произошел суровый разговор, сообщает The Sun.

Лукаку остался недоволен решением француза взять на себя реализацию пенальти. При этом Ромелу напомнил Полю, как он поддерживал его, когда он был в опале к экс-главному тренеру Жозе Моуриньо.

Спор разгорелся до такой степени, что его пришлось "тушить" наставнику "МанЮнайтед" Уле Гуннару Сольскьяеру, уточняет издание.

Добавим, что Погба пенальти не реализовал.