В правила футбола внесли изменения

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своем ежегодном собрании в шотландском Абердине внес изменения в футбольные правила.

Об этом говорится в заявлении IFAB.

Игрокам команды, которая исполняет штрафной, будет запрещено стоять в стенке защищающейся стороны. Они должны находиться минимум в одном метре от стенки.

Функционеры ужесточили правила, которые касаются игры рукой. Больше не будут засчитываться любые голы, где был даже неумышленный подыгрыш. Касание руки игроком атакующей команды во время голевой атаки всегда будет считаться нарушением правил.

Со следующего сезона игроки должны будут уходить с поля за ближайшую линию. Это сделано, чтобы убрать задержку времени, когда игроки слишком медленно идут меняться с другого конца поля.

Желтые и красные карточки теперь будут показывать не только игрокам, но и тренерам и иным официальным лицам команды. Тренеров за неподобающее поведение (например, агрессивную реакцию за то или иное судейское решение) удаляют и сейчас, но без предъявления карточки.

Голкиперам во время исполнения пенальти в их ворота теперь можно будет стоять на линии ворот одной ногой, а не строго двумя, как в настоящее время.

Новые правила вступят в силу с июня 2019 года.

IFAB состоит из 4 стран-основательниц футбола (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия), у которых есть 4 голоса, а также ФИФА, у которой тоже 4 голоса.