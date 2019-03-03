35-летняя спортсменка взяла первую медаль на международной арене с 2014 года.

Фото: EPA/UPG Ольга Саладуха

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха стала бронзовой призеркой чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, проходящем в Глазго.

Как сообщает Sportarena, украинка завоевала третье место в тройном прыжке, показав результат в 14.47 метра. Для 35-летней Саладухи эта медаль стала первой международной с 2014 года.

Еще одна украинка Анна Красуцкая показала 8-й результат, совершив прыжок на 13.95 метра.

Первое место в тройном прыжке заняла испанка Анна Пелетьеро (14.73), а вторую строчку заняла представительница Греции Параскеви Папахристу (14.50).

Это вторая медаль Украины в рамках соревнования. Первую вчера завоевал Андрей Проценко, взявший серебро по прыжкам в высоту.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении проводится 1-3 марта в Шотландии.