Ракицкого не вызвали в сборную

Поединки со сборными Люксембурга и Португалии украинцы проведут на выезде.

Стал известен состав сборной Украины по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга.

Среди заявленных футболистов отсутствует Ярослав Ракицкий, который по трансферу перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит".

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес").

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец").

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаранко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Безус ("Гент").

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Артем Кравец ("Кайсериспор").

Резерв: Игорь Пластун ("Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Роман Зозуля ("Альбасете").

Сбор начнется 16 марта в Киеве.

Матч с Португалией состоится 22 марта, с Люксембургом - 25-го. Обе встречи пройдут на выезде.