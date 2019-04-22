Понятно, что после матча радостные чувства переполняли футболистов столичного клуба.
Защитник сборной Бразилии и ПСЖ Дани Алвес на своей странице в Instagram опубликовал забавное видео, где видно насколько сильно бразилец рад новой медали чемпиона.
Парижане стали чемпионами Франции.
Понятно, что после матча радостные чувства переполняли футболистов столичного клуба.
Защитник сборной Бразилии и ПСЖ Дани Алвес на своей странице в Instagram опубликовал забавное видео, где видно насколько сильно бразилец рад новой медали чемпиона.