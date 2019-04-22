Фото: EPA/UPG Дани Алвес вместе с Неймаром и Мбаппе отмечает чемпионство

В 33-м туре чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на домашнем "Парк-де-Пренс" легко разобрался с "Монако" 3:1 (хет-триком отметился Килиан Мбаппе ) и за 5 туров до финиша чемпионата стал недосягаем для соперников.

Понятно, что после матча радостные чувства переполняли футболистов столичного клуба.

Защитник сборной Бразилии и ПСЖ Дани Алвес на своей странице в Instagram опубликовал забавное видео, где видно насколько сильно бразилец рад новой медали чемпиона.

Обзор матча: