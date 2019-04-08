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Игрок ПСЖ совершил уникальный промах, что не позволило парижанам досрочно стать чемпионами

"Страсбур" выстоял в Париже.

Игрок ПСЖ совершил уникальный промах, что не позволило парижанам досрочно стать чемпионами
Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
Фото: EPA/UPG

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 чемпион и безоговорочный лидер текущего чемпионата – "Пари Сен-Жермен" принимал "Страсбур".

Для того, чтобы за 7 туров до финиша чемпионата стать чемпионами парижанам необходимо было в матче на "Парк-де-Пренс" побеждать.

Однако скромный клуб с Эльзаса дал бой ПСЖ и сумел увезти с Парижа ничью 2:2.

Для подопечных Томаса Тухеля всё могло сложиться куда лучше, и они могли откупоривать по окончании встречи чемпионское шампанское, забей при счете 1:1 гол Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Но камерунский легионер ПСЖ не реализовал убойный момент.

В дальнейшем, футболисты "Страсбура" смогли выйти вперед и лишь под самый занавес хозяевам удалось счет сравнять.

Стоит отметить, что счет в матче открыл все тот же Шупо-Мотинг.

Шупо-Мотинг
Фото: EPA/UPG
Шупо-Мотинг

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