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"Реал" и "Челси" согласовали трансфер Азара, - СМИ

Летом бельгиец станет игроком "королевского" клуба.

"Реал" и "Челси" согласовали трансфер Азара, - СМИ
Эден Азар
Фото: EPA/UPG

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" пришли к соглашению о трансфере бельгийского полузащитника Эдена Азара на "Сантьяго Бернабеу", сообщает Marca.

Соглашение между тремя сторонами является практически решенным фактом, и в ближайшие несколько дней сделка будет официально оформлена, утверждает издание.

"Королевский" клуб подпишет с бельгийцем 6-летний договор.

Летом прошлого года между клубами уже велась работа насчет трансфера Эдена. Первичный запрос "пенсионеров" в размере 200 млн евро был отклонен "Реалом".

Контракт Азара с лондонцами истекает летом следующего года и продлевать его, скорее всего, он не собирается.

В сложившейся ситуации "Челси" будет вынужден продать в летнюю кампанию одного из своих лидеров, чтобы через год не расстаться с ним совершенно бесплатно, даже несмотря на трансферный бан команды. Напомним, ФИФА наложила запрет на входящие трансферы "Челси" в течение двух ближайших трансферных окон.

С учетом вышеизложенного, стоимость перехода Азара в "Реал" оценивается в пределах от 100 до 120 млн евро.

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 41 матче "Челси" во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 ассистов.

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