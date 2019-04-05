Украина и Россия сыграют в одной группе на Европейских играх

Сборной Украины по пляжному футболу предстоит сразиться с россиянами.

В Минске состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Европейских играх, которые пройдут в столице Беларуси.

Сборная Украины попала в группу В, в которой, помимо украинцев, будет выступать команды Испании, Италии и России.

Отметим, россияне являются действующими чемпионами Европейских игр.

Составы групп:

Группа А: Беларусь, Португалия, Швейцария, Румыния;

Группа В: Италия, Испания, Россия, Украина.

Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх пройдут с 25 по 29 июня.