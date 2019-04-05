В матче 30-го тура чемпионата Италии "Аталанта" в Бергамо принимала "Болонью".

Матч завершился убедительной победой хозяев 4:1.

Примечательно, что все свои голы подопечные Джан Пьеро Гасперини забили к 15-й минуте поединка.

Таким образом, "Аталанта" стала первой командой Серии А за последние 87 лет, которая продемонстрировала такую скорострельность, сообщает Football Italia.

Последний раз четыре мяча в первые четверть часа игры забил "Ювентус" 6 марта 1932 года, когда принимал "Рому". Матч завершился победой "Старой синьоры" со счетом 7:1.