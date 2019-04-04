Игрок "Манчестер Сити" оплатит полтысячи ученикам своей бывшей школы поездку на матч полуфинала Кубка Англии

В ближайшую субботу, 6 апреля чемпион страны – клуб "Манчестер Сити" встретится на "Уэмбли" с "Брайтоном" в рамках полуфинала Кубка Англии.

Полузащитник "горожан" Рахим Стерлинг приобрел 550 билетов на этот матч для учеников его бывшей школы – "Академии Арка Элвина", которая располагается вблизи главной спортивной арены Великобритании, в районе Брент, сообщает Daily Mail.

За день до игры дети встретятся со звездой и проведут с Рахимом несколько часов, уточняет издание.

Стерлинг оказался в английской столице в возрасте 5 лет после переезда из Ямайки, после чего учился в Ark Elvin Academy. Учебное заведение известно тем, что в нем учится большое количество студентов (92%), представляющих этнические меньшинства.

Добавим, что во втором полуфинале встретятся "Вулверхэмптон" и "Уотфорд".