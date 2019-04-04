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ГлавнаяСпорт

Зинченко крушит свой же рекорд в Английской Премьер-Лиге

"Манчестер Сити" обыграл "Кардифф"

Зинченко крушит свой же рекорд в Английской Премьер-Лиге
Александр Зинченко
Фото: ФК Манчестер Сити

В рамках 33-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на домашнем "Этихаде" без особых проблем обыграл одного из аутсайдеров Английской Премьер-Лиги – клуб "Кардифф Сити" 2:0 и вновь возглавил турнирную таблицу.

Со стартовых минут в составе чемпиона Англии на поле вышел Александр Зинченко.

Таким образом, украинец побил свое же уникальное достижение в АПЛ, доведя количество побед подряд МС с участием Зинченко до 17. Другими словами, если Александр выходит на поле, то "горожане" обязательно побеждают.

К сожалению, игрок сборной Украины травмировался в этом матче на 19-й минуте и был заменен на Кайла Уокера.

Участие Зинченко в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", который состоится в следующий вторник, 9 апреля – под большим вопросом.

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