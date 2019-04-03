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Месси установил очередной рекорд испанской Ла Лиги

Лионель забил со стандарта "Вильярреалу".

Месси установил очередной рекорд испанской Ла Лиги
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

Накануне в матче 30-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Вильярреалом" 4:4.

Один из голов каталонцев на счету Лионеля Месси.

Причем, аргентинец забил гол со штрафного удара.

Таким образом, аргентинец записал в свой актив уже 81 гол со стандартных положений в Примере (29 - со штрафных, 52 - с пенальти), что является рекордом испанского чемпионата.

Месси по этому показателю на один гол обошел экс-нападающего "Реала" Криштиану Роналду (19 - со штрафных, 61 - с пенальти).

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