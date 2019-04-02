Натурализованным футболистам в Китае придется выучить историю Компартии и пройти патриотические курсы

В Китае ужесточили процедуру натурализации футболистов, сообщает isport.ua, ссылаясь на South China Morning Post.

Желающим получить китайское гражданство игрокам придется пройти курсы патриотического воспитания, отмечает издание.

В том числе, игроки должны будут изучить историю Коммунистической партии Китая, изучить культуру, а также историю флага и герба страны, кроме того, знать наизусть слова национального гимна Китая.

При этом футболисты должны ориентироваться в текущей жизни страны.

За организацию этого подготовительного этапа будут отвечать клубы, а также сообщать об успехах футбольной ассоциации Китая.

Напомним, на последнем Кубке Азии сборная Поднебесной уступила в четвертьфинале иранцам 0:3.