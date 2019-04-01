Матч двух шотландских грандов, как всегда выдался горячим и завершилось победой хозяев 2:1.
Победный гол "кельты" забили за 4 минуты до конца основного времени.
Страсти на футбольном поле не утихли и после финального свистка.
Один из футболистов "Рейнджерс" вступил в рукопашный конфликт с соперником. Дело едва не переросло в массовую драку, но игроки ограничились толчками и борьбой в клинче. Тем не менее, одному из игроков "Селтика" порвали футболку.
The Old Firm certainly lived up to expectations!— Soccer AM (@SoccerAM) 31 марта 2019 г.
✅ 3 goals
✅ Morelos gets ANOTHER red card
✅ Full time ruckus
✅ Ripped shirts
✅ Deafening celebrations from Celtic fans pic.twitter.com/5lDoP4R5bU
"Селтик" идет в таблице первым, опережая занимающего второе место "Рейнджерс" на 13 очков. Командам осталось провести 2 игры на первом этапе и еще 5 - на втором.
Отметим, на счету "Селтика" и "Рейнджерс" приходится 49 и 54 титула чемпионов Шотландии, соответственно. Все остальные шотландские команды суммарно выиграли 19 чемпионств, последним был "Абердин" в 1985 году под руководством Алекса Фергюсона.