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Шотландское дерби "Селтик" - "Рейнджерс" закончилось традиционной массовой стычкой с разорванными футболками

"Кельты" оказались сильнее "рейнджеров".

В 31-м туре шотландского Премьершипа состоялось "Дерби Старой Фирмы" (Old Firm) - историческое противостояние шотландских футбольных клубов "Селтика" и "Рейнджерс".

Матч двух шотландских грандов, как всегда выдался горячим и завершилось победой хозяев 2:1.

Победный гол "кельты" забили за 4 минуты до конца основного времени.

Страсти на футбольном поле не утихли и после финального свистка.

Один из футболистов "Рейнджерс" вступил в рукопашный конфликт с соперником. Дело едва не переросло в массовую драку, но игроки ограничились толчками и борьбой в клинче. Тем не менее, одному из игроков "Селтика" порвали футболку.

"Селтик" идет в таблице первым, опережая занимающего второе место "Рейнджерс" на 13 очков. Командам осталось провести 2 игры на первом этапе и еще 5 - на втором.

Отметим, на счету "Селтика" и "Рейнджерс" приходится 49 и 54 титула чемпионов Шотландии, соответственно. Все остальные шотландские команды суммарно выиграли 19 чемпионств, последним был "Абердин" в 1985 году под руководством Алекса Фергюсона.

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