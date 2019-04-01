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Игрок "Манчестер Юнайтед" бесплатно переходит в ПСЖ, - СМИ

Андер Эррера согласовал контракт с парижанами.

Игрок "Манчестер Юнайтед" бесплатно переходит в ПСЖ, - СМИ
Андер Эррера
Фото: EPA/UPG

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера близок к подписанию трехлетнего контракта с "Пари Сен-Жермен", сообщает Daily Record.

Соглашение 29-летнего баска с "красными дьяволами" истекает в конце июня 2019 года.

По информации издания, Эррера перейдет в ПСЖ на правах свободного агента летом и будет получать около 170 тыс. евро в неделю, когда его оклад в МЮ составляет на 50 тыс. меньше.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах "Манчестер Юнайтед", забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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