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Сольскьяер сразу ворвался в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Английской Премьер-Лиги

Норвежец на днях подписал 3-летний контракт с манкунианцами.

Сольскьяер сразу ворвался в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Английской Премьер-Лиги
Уле Гуннар Сольскьяер
Фото: manutd.ru

Накануне Уле Гуннар Сольскьяер был назначен полноценным менеджером "Манчестер Юнайтед", подписав с клубом с "Олд Траффорд" 3-летний контракт, согласно которому годовой оклад норвежского специалиста будет составлять 7,5 млн фунтов.

В Английской Премьер-Лиге только два тренеры зарабатывают больше Сольскьяера – это наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и менеджер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, сообщает Sportbible.com.

Гвардиола в год получает 15 млн фунтов, в то время как зарплата наставника "шпор" составляет 8,5 млн фунтов.

Отметим, четвертый год возглавляющий "Ливерпуль" Юрген Клопп зарабатывает "только" 6 млн фунтов. На столько же пополняет свой банковский счет менеджер "Арсенала" Унаи Эмери.

Добавим, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо по контракту получал 15 млн фунтов в год.

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