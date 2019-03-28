Украина может требовать техническое поражение для Люксембурга

Накануне сборные Люксембурга и Португалии опротестовали результаты своих матчей отбора Евро-2020 против Украины за участие в этих играх за украинскую команду натурализованного бразильца Жуниора Мораеса.

Однако оказывается, что Люксембург тоже грубо нарушил регламент ФИФА и Великому Княжеству тоже можно засчитать технические поражения за матчи против той же Украины и Литвы, сообщает "Советский спорт".

Дело в том, что в составе люксембуржцев оба матча от звонка до звонка оттрубил 23-летний атакующий хавбек Жерсон Родригеш. Да как оттрубил – в обоих матчах – с Литвой (2:1) и Украиной (1:2) Жерсон забивал победные мячи. Правда, в поединке с украинцами Родригеш забил победный гол для нашей команды, исполнив красивейший автогол.

Родригеш - этнический португалец, уроженец города Прагал. Люксембургских родственников у него нет. Следовательно, для его натурализации, как и в случае с Мораесом, необходимо было непрерывно проживать на территории Люксембурга 5 лет. А вот с этим пунктом ст.7 Устава ФИФА у Федерации футбола Люксембурга и самого Родригеша есть проблемы.

Воспитанник французского "Метца", в Люксембург Жерсон перебрался в 2013 году, но с августа 2017-го он выступает за пределами страны, которое предоставило ему второе гражданство. Начало сезона-2017/18 Родригеш отыграл за голландский "Телстар", следующий год провел в молдавском "Шерифе", а минувшей зимой подписал контракт с японским клубом "Джубило Ивата".

Таким образом, люксембургская карьера Родригеша продолжалась менее пяти лет. Следовательно, натурализация этого хавбека, по регламенту ФИФА, незаконна в той же степени, что и натурализация Мораеса. Причем если бразильский украинец "нарушил закон" только сейчас (так как он дебютировал за Украину), то португальский люксембуржец нарушает с марта 2017 года, когда впервые сыграл за Люксембург (против Франции).

При этом протест на люксембуржцев могут подавать не только украинцы, но и литовцы.

Таким образом, не исключен уникальный сценарий - когда технические поражения засчитают обоим участникам одного матча - Украине и Люксембургу.

Конечно, для подопечных Андрея Шевченко - это будет не лучший сценарий. От этого могут получить свои дивиденды две сборные – Португалии и Литвы.