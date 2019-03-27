Официально: Люксембург подал запрос в ФИФА касательно натурализации Мораеса

Федерация футбола Люксембурга (ФФЛ) обнародовала пресс-релиз, в котором говорится о натурализации игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса, а также законности его участия в матчах отбора к Евро-2020, в частности, в поединке с командой Люксембурга.

"Проанализировав имеющуюся информацию, Федерация футбола Люксембурга просит пересмотреть результат поединка с Украиной", - гласит в послании.

Помимо ФФЛ, Федерация футбола Португалии также планирует направить свое заявление в УЕФА по поводу выхода на поле Жуниора.

Напомним, команда Андрея Шевченко на выезде сыграла вничью с португальцами (0:0) и выиграла у сборной Люксембурга (2:1).