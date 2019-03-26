Накануне состоялся товарищеский матч, в котором сборная Каталонии победила команду Венесуэлы 2:1.

Встреча прошла в Жироне.

В составе победителей отличились Боян Кркич и Хави Пуадо, а гол гостей забил Роберто Росалес. Капитаном сборной Каталонии был защитник "Барселоны" Жерар Пике.

После матча Пике в интервью испанской AS рассказал о своем выступлении за сборную Каталонии и прокомментировал уход из сборной Испании.

"Я больше сосредоточен на играх за Барселону в течение сезона. Поэтому уже не могу играть с национальной командой. Это мой индивидуальный случай", - цитирует Пике АS.com.

"Люди, которые не хотят понимать - они и не поймут. Мне нужно было отдохнуть.

Почему играют за Каталонию? Каталонская сборная требует, чтобы я присутствовал только один день. Это не имеет ничего общего со сборной Испании", - отметил Жерар.

"Обидные песни болельщиков против Испании (на трибунах распевали Que puta es España – Что за шлюха Испания – прим.LB.ua)? Я попросил их замолчать, потому что мы должны подавать пример. Отсутствие уважения недопустимо. Давайте уважать друг друга. Это прежде всего, мы в Каталонии должны стать примером", - акцентировал Пике.