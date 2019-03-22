На сайте Footy Headlines появилось изображение новой формы "Барселоны" на сезон-2019/20.
Она выполнена в двух традиционных цветах - синем и гранатовом, но не в полоску, а в клеточку.
Официально форму должны презентовать в мае этого года.
Революция с дизайном каталонского клуба.
На сайте Footy Headlines появилось изображение новой формы "Барселоны" на сезон-2019/20.
Она выполнена в двух традиционных цветах - синем и гранатовом, но не в полоску, а в клеточку.
Официально форму должны презентовать в мае этого года.