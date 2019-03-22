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Новая форма "Барселоны" будет выполнена в клеточку

Революция с дизайном каталонского клуба.

На сайте Footy Headlines появилось изображение новой формы "Барселоны" на сезон-2019/20. 

Она выполнена в двух традиционных цветах - синем и гранатовом, но не в полоску, а в клеточку.

Официально форму должны презентовать в мае этого года.

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