Отборочный турнир чемпионата Европы-2020 стартовал в Астане, где сборная Казахстана сенсационно "вынесла" сборную Шотландию 3:0.

К 9-й минуте хозяева, благодаря усилиям Юрия Перцуха и Яна Вороговского, вели 2:0. В обоих случаях казахстанцы воспользовались неубедительными действиями центра обороны гостей.

В дебюте второй половины встречи счет стал разгромным – красивый гол записал на свой счет Бактиер Зайнутдинов 3:0.

Подопечные Алекса Маклиша весь матч провели безинициативно, инертно и заслуженно потерпели фиаско в Астане.

Напомним, в группе I, помимо сборных Казахстана и Шотландии, играют команды Бельгии, России, Кипра и Сан-Марино.