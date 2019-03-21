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Болельщики "Челси" устроили бойкот главному тренеру

Дни Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж", по всей видимости, сочтены.

Болельщики "Челси" устроили бойкот главному тренеру
Маурицио Сарри
Фото: EPA/UPG

Сотни обладателей сезонных абонементов "Челси" сдают свои билеты на предстоящие домашние матчи команды в рамках Английской Премьер-Лиги, сообщает Football-italia.net.

Таким образом фаны стали выражать протест против главного тренера Маурицио Сарри, уточняет издание.

В частности, более 400 человек сдали свои билеты на лондонское дерби против "Вест Хэма", который состоится 8 апреля.

Еще больше билетов – около 700 были возвращены на следующий поединок "пенсионеров" на "Стэмфорд Бридж" против "Бернли"(22 апреля).

Ожидается, что бойкот болельщиков подтолкнет руководство клуба к увольнению Сарри.

Напомним, за 8 туров до завершения чемпионата "Челси" занимает 6-е место, на 3 очка отставая от зоны Лиги Чемпионов.

Вместе с тем, клуб еще не потерял шансы завершить сезон с трофеем - команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с чешской "Славией".

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