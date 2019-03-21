Болельщики "Челси" устроили бойкот главному тренеру

Сотни обладателей сезонных абонементов "Челси" сдают свои билеты на предстоящие домашние матчи команды в рамках Английской Премьер-Лиги, сообщает Football-italia.net.
Таким образом фаны стали выражать протест против главного тренера Маурицио Сарри, уточняет издание.
В частности, более 400 человек сдали свои билеты на лондонское дерби против "Вест Хэма", который состоится 8 апреля.
Еще больше билетов – около 700 были возвращены на следующий поединок "пенсионеров" на "Стэмфорд Бридж" против "Бернли"(22 апреля).
Ожидается, что бойкот болельщиков подтолкнет руководство клуба к увольнению Сарри.
Напомним, за 8 туров до завершения чемпионата "Челси" занимает 6-е место, на 3 очка отставая от зоны Лиги Чемпионов.
Вместе с тем, клуб еще не потерял шансы завершить сезон с трофеем - команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с чешской "Славией".