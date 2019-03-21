Украинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в Бразилии

В Рио-де-Жанейро турниром Rio Open состоялось открытие покерной серии PartyPoker Millions South America, сообщает sport.ua.

886 человек приняло участие в этом ивенте во время шести флайтовых дней турнира.

В Топ-4 удалось пробиться украинскому покеристу Назару Бухалову, который за четвертое место получил 52 тыс. долл. призовых.

Результаты финального стола RIo Poker Open: