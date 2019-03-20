По итогам Miami Open Свитолина может стать первой ракеткой мира

В американском Ки-Бискейне стартовал крупный хардовый теннисный турнир, относящийся к серии WTA Premier Mandatory с призовым фондом 8,65 млн долл. и турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участниц в одиночном разряде.

Нынешний турнир еще примечателен тем, что по его итогам пять первых номеров мирового рейтинга поборются за звание возглавить (а Наоми Осаке – сохранить лидерство) мировой рейтинг.

В число тех, кто может стать первой ракеткой мира входит и первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 5).

Кроме Осаки, которая удерживает теннисную корону после победы на Australian Open-2019 и Свитолиной, на первое место также претендуют Петра Квитова, Симона Халеп и Анжелик Кербер.

Правда, шансы украинки возглавить рейтинг весьма призрачны. Даже победа в одном матче позволит Осаке набрать больше очков, чем Свитолина в случае победы.

Наибольшие шансы сместить японку с трона имеет Квитова. Для этого чешской теннисистке необходимо "лишь" выиграть турнир, при этом надеяться, что Осака не выйдет в финал.

Если японка пройдет в четвертьфинал, то шансы также утратит и Кербер. Для комфортной уверенности Наоми нужно сыграть в финале, в таком случае она точно сохранит свое место.