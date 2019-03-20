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Клубы Украинской Премьер-лиги занимаются приписками посещаемости на 30-40%, - СМИ

Иногда показатели могут завышать и на 100%.

Почти все клубы Украинской Премьер-лиги, включая грандов - "Динамо" и "Шахтер", существенно завышают цифры посещаемости домашних матчей, сообщается в №75 передачи ТаТоТаке.

Фото: скриншот

Украинские клубы прибавляют к реальным цифрам всех обладателей сезонных абонементов, как будто они посещают все поединки по умолчанию.

В среднем, клубы завышают реальную посещаемость на 30-40%, отмечается в передаче.

Но есть матчи, которые посетило минимальное количество зрителей, тогда показатель посещаемости могут завысить и на 100%.

Отметим, что антирекордом посещаемости за всю историю УПЛ остается матч "Олимпик" (Донецк) – "Сталь" (Каменское), состоявшийся в феврале 2018 года. Тогда спортивную арену посетили 84 болельщика.

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