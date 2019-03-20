Ибрагимович предложил "Манчестер Юнайтед" запретить вспоминать Фергюсона

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович в интервью Mirror поделился своим мнением о трудностях, которые испытывает команда после отставки с поста главного тренера сэра Алекса Фергюсона.

"Все, что происходит, оценивается эпохой Фергюсона. Они говорят: "Если бы Фергюсон был здесь, этого бы не случилось, Фергюсон не сделал бы этого и поступил бы по-другому". Все жило Фергюсоном. Если бы на их месте был я, то сказал бы, что у меня больше нет Фергюсона. Что я пришел сюда создавать собственную историю. Поэтому я не хочу слышать о том, что было раньше – нужно жить настоящим, с новым менталитетом. Фергюсон занял место в истории клуба, но жизнь продолжается. МЮ должен найти индивидуальность, и это трудно", – цитирует 37-летнего шведского футболиста издание.

По мнению Ибрагимовича, успехи "Юнайтед" при Уле-Гуннаре Сольскьяере связаны с топ-формой Маркуса Рэшфорда и Поля Погба.

"Я думаю, что Погба имеет потенциал стать лучшим игроком мира на своей позиции. Он хороший парень – усердно тренируется и слушает, хочет быть лучше, выходить на поле в каждой игре и побеждать. Рэшфорд – будущее "Юнайтед". Сначала я видел в нем индивидуалиста, а теперь он делает больше командных действий. У него большое будущее с этой командой", – особо отметил Златан, который на данный момент является футболистом "Лос-Анджелес Гэлекси".

Ибрагимович играл за "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год. За это время он провел за команду 53 матча, в которых забил 29 голов.