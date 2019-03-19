Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Выбирая зло
Выбирая зло
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
ГлавнаяСпорт

Форвард "Гента" сообщил, как в сборной Украины приняли Мораеса игроки "Динамо"

Роман Яремчук с позитивом относится к получению Жуниором Мораесом украинского гражданства.

Форвард "Гента" сообщил, как в сборной Украины приняли Мораеса игроки "Динамо"
Роман Яремчук
Фото: Sport.ua

23-летний форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал вызов в национальную команду натурализированого бразильца Жуниора Мораеса.

Яремчук вовсе не расстроился еще одному конкуренту на позиции центрфорварда, наоборот – рад возможности поиграть вместе с бывшим одноклубником.

При этом Роман заявил, что в сборной Жуниора встретили абсолютно нормально.

"Я его давно знаю и хорошо. Он приятный человек. У меня с Жуниором хорошие отношения. Как человек он очень хороший, без гнили. К тому же он большой профессионал", - заявил Яремчук в интервью sport.ua.

При этом игрок "Гента" утверждает, что динамовцы на него не обиделись за то, что он уходил в "Шахтер" из "Динамо", хотя и признает тот факт, что игроки столичного клуба руку Мораесу не жали во время матчей с "горняками".

"Меня уже тогда не было в "Динамо". В сборной с ним все нормально общаются, здороваются. Сборная Украины – это другая команда, здесь все дружны", - отметил Роман.

В пятницу, 22 марта, сборная Украины стартует в отборе на Евро-2020 матчем против действующих чемпионов Европы – сборной Португалии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также