Форвард "Гента" сообщил, как в сборной Украины приняли Мораеса игроки "Динамо"

23-летний форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал вызов в национальную команду натурализированого бразильца Жуниора Мораеса.

Яремчук вовсе не расстроился еще одному конкуренту на позиции центрфорварда, наоборот – рад возможности поиграть вместе с бывшим одноклубником.

При этом Роман заявил, что в сборной Жуниора встретили абсолютно нормально.

"Я его давно знаю и хорошо. Он приятный человек. У меня с Жуниором хорошие отношения. Как человек он очень хороший, без гнили. К тому же он большой профессионал", - заявил Яремчук в интервью sport.ua.

При этом игрок "Гента" утверждает, что динамовцы на него не обиделись за то, что он уходил в "Шахтер" из "Динамо", хотя и признает тот факт, что игроки столичного клуба руку Мораесу не жали во время матчей с "горняками".

"Меня уже тогда не было в "Динамо". В сборной с ним все нормально общаются, здороваются. Сборная Украины – это другая команда, здесь все дружны", - отметил Роман.

В пятницу, 22 марта, сборная Украины стартует в отборе на Евро-2020 матчем против действующих чемпионов Европы – сборной Португалии.