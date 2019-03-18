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"Челси" обвинил болельщиков киевского "Динамо" в расовом насилии над футболистом лондонского клуба

На киевский клуб могут быть наложены санкции.

"Челси" обвинил болельщиков киевского "Динамо" в расовом насилии над футболистом лондонского клуба
Каллум Хадсон-Одои
Фото: EPA/UPG

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" (Киев) - "Челси" (0:5) болельщики хозяев оскорбили одного из игроков гостей по расовому признаку, сообщает официальный сайт английского клуба.

"Мы подтверждаем информацию о расистских оскорблениях в адрес одного из игроков от небольшой группы болельщиков хозяев, - говорится в сообщении. - Мы категорически осуждаем такое отвратительное поведение. После финального свистка об этом сообщили арбитру. Также представители клуба сообщили об этом делегату УЕФА. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, и мы готовы к полному сотрудничеству", - гласит официальное заявление "пенсионеров".

Отметим, сайт "Челси" не называет игрока. Однако по данным Sky Sports, это полузащитник Каллум Хадсон-Одои, который вышел на замену и успел отметиться пятым голом в ворота киевлян.

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