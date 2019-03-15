Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы (обновлено)

В Штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов.
- "Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
- "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"
- "Ливерпуль" - "Порту"
- "Аякс" - "Ювентус"
Также состоялась жеребьевка полуфинальных пар:
- "Тоттенхэм"/"Манчестер Сити" - "Аякс"/"Ювентус"
- "Барселона"/"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"/"Порту"
Матчи состоятся:
Четвертьфиналы:
9/10 апреля: первые матчи
16/17 апреля: ответные матчи
Полуфиналы:
30 апреля/1 мая: первые матчи
7/8 мая: ответные матчи
Финал:
1 июня, стадион "Ванда-Метрополитано", Мадрид (домашний стадион «Атлетико).
Обновление. Также состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.
🤩 The quarter-finals draw in full 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 марта 2019 г.
Most exciting game? 🤔#UEL | #UELdraw pic.twitter.com/W3OBTlHM3U
- "Наполи" - "Арсенал"
- "Вильярреал" - "Валенсия"
- "Бенфика" - "Айнтрахт"
- "Славия" - "Челси"
Команда, которая обозначена в паре первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле. Но из-за невозможности играть в один день два матча в Лондоне, "Арсенал" с "Наполи" первый матч сыграет дома.
Жеребьевка полуфинала:
Победитель пары "Арсенал" - "Наполи" против победителя пары "Вильярреал" - "Валенсия".
Победитель "Бенфика" - "Айнтрахт" против победителя "Славия" - "Челси".
Матчи состоятся:
Четвертьфиналы:
11 апреля: первые матчи
18 апреля: ответные матчи
Полуфиналы:
2 мая: первые матчи
9 мая: ответные матчи
Финал:
29 мая, Баку, стадион "Олимпийский"