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Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы (обновлено)

В Ньоне прошла жеребьевка Лиги Чемпионов.

В Штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Фото: Twitter UEFA
Жребий свел такие пары:

  • "Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
  • "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"
  • "Ливерпуль" - "Порту"
  • "Аякс" - "Ювентус"

Также состоялась жеребьевка полуфинальных пар:

  • "Тоттенхэм"/"Манчестер Сити" - "Аякс"/"Ювентус"
  • "Барселона"/"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"/"Порту"

Матчи состоятся:

Четвертьфиналы:

9/10 апреля: первые матчи

16/17 апреля: ответные матчи

Полуфиналы:

30 апреля/1 мая: первые матчи

7/8 мая: ответные матчи

Финал:

1 июня, стадион "Ванда-Метрополитано", Мадрид (домашний стадион «Атлетико).

Обновление. Также состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.

  • "Наполи" - "Арсенал"
  • "Вильярреал" - "Валенсия"
  • "Бенфика" - "Айнтрахт"
  • "Славия" - "Челси"

Команда, которая обозначена в паре первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле. Но из-за невозможности играть в один день два матча в Лондоне, "Арсенал" с "Наполи" первый матч сыграет дома.

Жеребьевка полуфинала:

Победитель пары "Арсенал" - "Наполи" против победителя пары "Вильярреал" - "Валенсия".

Победитель "Бенфика" - "Айнтрахт" против победителя "Славия" - "Челси".

Матчи состоятся:

Четвертьфиналы:

11 апреля: первые матчи

18 апреля: ответные матчи

Полуфиналы:

2 мая: первые матчи

9 мая: ответные матчи

Финал:

29 мая, Баку, стадион "Олимпийский"

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