Главный тренер сборной Украины и экс-легенда "Милана" Андрей Шевченко спел на итальянском языке песню фанов "россонери" о самом себе.
Украинец, продемонстрировал вокальные способности на канале DAZN Italia, где он работает экспертом.
"Non è Brasiliano però, che gol che fa, Il fenomeno lascialo là, Quì c'è Sheva, Sheva!" (Он не бразилец, но сколько красивых голов забивает. Оставьте "Феномена" (Роналдо). Это Шева, Шева!)", - речитативом исполнил Шевченко.
Love this from Sheva...— SempreMilan (@SempreMilanCom) 13 марта 2019 г.
😍🔴⚫pic.twitter.com/g9NaHji7aZ
Вместе с "Миланом" Андрей становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА.
В составе "Милана" Шевченко был награжден "Золотым мячом" как лучший игрок в Европе.
Также во время выступления за "россонери" Шевченко был награжден званием Героя Украины.