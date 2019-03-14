За 2 дня до старта первого Гран-При сезона скончался гоночный директор Формулы-1

Чарли Уайтингу было 66 лет.

Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался в среду вечером в Мельбурне за 2 дня до старта сезона, сообщается на официальном сайте Международной федерации автоспорта (FIA).

Причиной его смерти стала легочная эмболия. Уайтингу было 66 лет.

"С огромным прискорбием я узнал о внезапной смерти Чарли. Я знал Уайтинга много лет, он был великолепным гоночным директором, центральной и ключевой фигурой в Формуле-1", - заявил президент FIA Жан Тодт.

Уайтинг начал свою работу в Формуле-1 в 1977 году. Должность гоночного директора он неизменно занимал 21 год, начиная с 1997 года.

Напомним, первая гонка сезона – Гран-При Австралии состоится 17 марта.

Старт гонки - 7-10 по Киеву.