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"Феррари" изменила название своей команды в Формуле-1

Ferrari убрала из своего названия Mission Winnow. 

Фото: Феррари
Ferrari отказалась от приставки "Mission Winnow", которая ранее фигурировала в официальном названии заводской команды из Маранелло в Формуле-1.

Стоит добавить, что бренд "Mission Winnow" принадлежит табачной компании Philip Morris International.

В обновленном списке участников нового сезона Формулы-1, опубликованном на официальном сайте Международной автомобильной федерации (ФИА), итальянская команда числится как Scuderia Ferrari. Ранее название было иным - Scuderia Ferrari Mission Winnow. Также поменялся логотип команды - исчезли символы "MW".

Отметим, производитель табака PMI, многолетний спонсор Ferrari, объявил о запуске бренда Mission Winnow перед прошлогодним Гран-При Японии.

В одном из крупнейших производителей сигарет в мире, которым является компании Philip Morris International, отрицают, что инициатива направлена на продвижение его табачных изделий. Между тем, в Австралии и Евросоюзе намерены изучить цели и задачи бренде Mission Winnow. Возможно, именно с этим и связано переименование команды Ferrari в "королевских автогонках".

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