Легенда НБА выручил 3 млн долл. за свои чемпионские перстни и отдал их на благотворительность

Легендарный игрок НБА - Карим Абдул-Джаббар продал с аукциона свои чемпионские перстни и индивидуальные награды, за которые выручил 2,95 млн долл., сообщает ESPN.

Всего Абдул-Джаббар выставил на аукцион Goldin 234 лота памятных вещей, в том числе четыре из своих шести колец чемпиона НБА.

Большая часть доходов пойдет на благотворительность фонда Skyhook Foundation, который помогает детям узнать о науке, технике и математике, уточняет издание.

При этом кольцо чемпионата-1987 было продано за 399 тыс. долл.

Карим Абдул-Джаббар за свою карьеру в НБА в составе "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" 6 раз становился чемпионом Лиги и столько же был признан MVP сезона. Он является рекордсменом по результативности в истории НБА.