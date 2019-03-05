СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта"
НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта"
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
ГлавнаяСпорт

Во время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвы

Действия профессионала тяжело объяснить.

Во время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвы
Мансур Чолар
Фото: google.com

В матче третьего турецкого дивизиона по футболу произошел весьма курьезный инцидент.

Прямо во время матча между "Амедспором" и "Сакарьяспором" футболист хозяев Мансур Чолар пронес на поле лезвие и пытался нанести им травмы игрокам команды соперника, сообщает sportarena.com.

По ходу матча футболист пытался встревать во всяческие споры и использовать свое оружие. Одному из соперников он даже умудрился порезать лицо.

Футболисты "Сакарьяспора" сразу после матча выложили в сеть фото своих ранений.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также