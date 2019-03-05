В матче третьего турецкого дивизиона по футболу произошел весьма курьезный инцидент.

Прямо во время матча между "Амедспором" и "Сакарьяспором" футболист хозяев Мансур Чолар пронес на поле лезвие и пытался нанести им травмы игрокам команды соперника, сообщает sportarena.com.

По ходу матча футболист пытался встревать во всяческие споры и использовать свое оружие. Одному из соперников он даже умудрился порезать лицо.

Футболисты "Сакарьяспора" сразу после матча выложили в сеть фото своих ранений.