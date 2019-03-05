В рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги состоялось львовское дерби.

На стадионе "Украина" встретились "Карпаты" и ФК "Львов" (0:1).

Помимо самого матча, болельщиков порадовала игра в "пятнашки", где со стороны ловцов выступали стюарды, а с противоположной стороны – один из прытких болельщиков.

Несмотря на многократный перевес в живой силе, стюарды не сразу поймали "зайца".

Кроме того, одной из забав болельщиков было выламывание кресел на трибуне и выбрасывание их на беговую дорожку.

По-видимому, этот своеобразный аттракцион обойдется организаторам матча в круглую сумму.

ТАЧДАУН на львівському дербі😲

Фанат @FCKarpatyLviv міг би класно грати в американський футбол, але обрав не те місце...

Заціни забіг за п'тибальною шкалою👇 pic.twitter.com/GdzLWIOfHM — FootballHub (@FootballHub_Ua) 4 марта 2019 г.

Чуть позже фаны "Карпат" устроили на трибунах огненное шоу.