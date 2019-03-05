Бразильский боец полутяжелого веса Джонни Уокер эффектным ударом колена в голову одержал победу над Мишей Циркуновым на турнире UFC 235.
При этом Джонни решил столь же запоминающе отпраздновать свой успех.
Нужно признать, Уокеру это удалось.
Вместе с тем это празднование запомнится не только зрителям, но и самому бойцу – Джонни серьезно травмировал плечо.
🇧🇷 Johnny Walker (17-3) gets the win tonight in Vegas!— Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) 3 марта 2019 г.
def. Misha Crikunov 🇨🇦 (36 seconds)!💥#UFC235 🇺🇸
🎥RT: @UFCEurope
pic.twitter.com/gdnc0kTJzJ