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Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу

Трагикомедия с Джонни Уокером.

Джонни Уокер
Фото: MMA Fighting
Джонни Уокер

Бразильский боец полутяжелого веса Джонни Уокер эффектным ударом колена в голову одержал победу над Мишей Циркуновым на турнире UFC 235.

При этом Джонни решил столь же запоминающе отпраздновать свой успех.

Нужно признать, Уокеру это удалось.

Вместе с тем это празднование запомнится не только зрителям, но и самому бойцу – Джонни серьезно травмировал плечо.

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