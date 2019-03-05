Фото: MMA Fighting Джонни Уокер

Бразильский боец полутяжелого веса Джонни Уокер эффектным ударом колена в голову одержал победу над Мишей Циркуновым на турнире UFC 235.

При этом Джонни решил столь же запоминающе отпраздновать свой успех.

Нужно признать, Уокеру это удалось.

Вместе с тем это празднование запомнится не только зрителям, но и самому бойцу – Джонни серьезно травмировал плечо.