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Действующий пилот Формулы-1 признался, что выпивка и вечеринки улучшают результаты в гонке

Кими Райкконен был, как всегда, откровенен.

Действующий пилот Формулы-1 признался, что выпивка и вечеринки улучшают результаты в гонке
Кими Райкконен
Фото: formula1.com

Боевой пилот команды Формулы-1 - "Альфа Ромео" Кими Райкконен считает, что вечеринки и выпивка улучшили его результаты в "королевских" автогонках. 

В доказательство этой сомнительной теории финн привел в пример сезон-2013, когда он, выступая за далеко не конкурентоспособную команду "Лотус", стал вторым на Гран-При Бахрейна, после чего ушел в загул, и на следующем этапе – Гран-При Испании вновь показал достойный результат, финишировав также на высоком втором месте.

"Множество раз доказано, что выступаешь лучше, если до этого немного потусил. Всё лето 2013-го прошло более-менее в тусовках. Ничего нового – для меня это норма. Внешне это может показаться немного странным, но в прошлом для меня это была вполне нормальная история. Я всегда думал, что это делает более расслабленным, и тогда конечный результат будет лучше, ведь нужно прикладывать много усилий и концентрации на трассе", - цитирует чемпиона мира-2007 пресс-служба Формулы-1.

Кими отметил, что такому подходу его научил физиотерапевт Йозеф Леберер во время его первого сезона в Формуле-1 в далеком 2001 году.

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