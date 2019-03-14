Свитолина вышла в полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины и шестая сеяная Элина Свитолина вышла в полуфинал крупного хардового турнира серии Premier Mandatory WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертьфинале Свитолина в тяжелейшем матче обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову. Все три партии завершились с одинаковым счетом 6:4, причем первый сет украинка проиграла. Поединок длился 2 часа 13 минут.

В полуфинале турнира Элина сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, которая в своем четвертьфинальном поединке "вынесла" Гарбинье Мугурусу 6:0, 6:1.

Напомним, в четвертом раунде Свитолина провела изнурительный поединок против австралийки Эшли Барти. Теннисистки установили рекорд сезона по продолжительности противостояний - 3 часа 11 минут. Матч завершился победой украинки 7:6 (10-8), 5:7, 6:4.