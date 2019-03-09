Первая ракетка Украины и шестая сеяная Элина Свитолина с большими сложностями обыграла американку Софию Кенин в 1/32 финала крупного хардового турнира категории WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе 3:6, 7:6 (7-5), 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 21 минуту.

Добавим, что украинка "висела на волоске" во второй партии, однако все же сумела выиграть на тай-брейке.

В следующем раунде Свитолина сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Отметим, что ранее в третий раунд турнира с призовым фондом 8,65 млн долл. пробилась еще одна представительница Украины – Катерина Козлова, которая обыграла белоруску Александру Саснович 6:4, 2:6, 6:0.