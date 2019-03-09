"Капитан Марвел": Just a Girl
"Капитан Марвел": Just a Girl
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
Чорновол получила орден "За мужество"
Чорновол получила орден "За мужество"
ГлавнаяСпорт

Украинцу Пидручному не хватило 0,3 секунды для медали чемпионата мира в Швеции

Капитан сборной провел один из лучших забегов в своей карьере

Фото: EPA/UPG

Украинец Дмитрий Пидручный занял четвертое место в 10-километровом спринте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Как сообщило издание biathlon.com.ua, капитан украинской сборной провел один из лучших забегов в своей карьере. Точная стрельба вывела его в число лидеров гонки, и на финише он уступил бронзовому призеру Фийону Майе из Франции всего 0,3 секунды. На последнем круге Пидручный отыграл у француза 4 секунды.

Первым на 16,8 секунды быстрее Пидручного прибежал норвежец Йоханнес Бе, вторым стал представитель России Александр Логинов.

Лучшим среди других украинцев стал Руслан Ткаленко, который с одним промахом финишировал на 42-й позиции. У Артема Тищенко - 81-е место, а Виталий Труш завершил гонку 94-м.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также