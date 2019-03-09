Украинцу Пидручному не хватило 0,3 секунды для медали чемпионата мира в Швеции

Капитан сборной провел один из лучших забегов в своей карьере

Фото: EPA/UPG

Украинец Дмитрий Пидручный занял четвертое место в 10-километровом спринте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Как сообщило издание biathlon.com.ua, капитан украинской сборной провел один из лучших забегов в своей карьере. Точная стрельба вывела его в число лидеров гонки, и на финише он уступил бронзовому призеру Фийону Майе из Франции всего 0,3 секунды. На последнем круге Пидручный отыграл у француза 4 секунды.

Первым на 16,8 секунды быстрее Пидручного прибежал норвежец Йоханнес Бе, вторым стал представитель России Александр Логинов.

Лучшим среди других украинцев стал Руслан Ткаленко, который с одним промахом финишировал на 42-й позиции. У Артема Тищенко - 81-е место, а Виталий Труш завершил гонку 94-м.