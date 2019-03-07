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На пост главного тренера "Реала" появилась неожиданная кандидатура, - СМИ

Юрген Клопп может возглавить "бланкос".

На пост главного тренера "Реала" появилась неожиданная кандидатура, - СМИ
Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG

51-летний главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может возглавить "Реал", информирует Independent.

После провальной прошлой недели, в течение которой "Реал" успел вылететь из Лиги Чемпионов, Кубка Испании и, фактически, борьбы за чемпионат, руководство "королевского" клуба выразило недовольство работой главного тренера Сантьяго Солари и ищет ему замену, уточняет издание.

Также "Реал" проявляет интерес к Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и бывшему наставнику "Реала" Жозе Моуриньо.

Новый тренер скорее всего появится на "Сантьяго Бернабеу" будущим летом.

Напомним, Клопп был назначен главным тренером "Ливерпуля" 8 октября 2015 года, сменив на этой должности Брендана Роджерса.

Контракт был рассчитан на 4 года, однако 8 июля 2016 года немецкий специалист и его штаб продлили свои контракты с "красными" до 2022 года.

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