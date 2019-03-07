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Побит рекорд Роналду по количеству побед в Лиге Чемпионов

Икер Касильяс одержал 101-ю победу в рамках матчей данного турнира.

Побит рекорд Роналду по количеству побед в Лиге Чемпионов
Икер Касильяс
Фото: EPA/UPG

В ответном поединке стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов "Порту" на своем поле обыграл "Рому" со счетом 3:1, что, с учетом первого матча в Риме, проигранного португальским клубом 1:2, позволило "Порту" выйти в четвертьфинал данного турнира.

Отметим, что победа на "Стадиу Драгау" стала для голкипера португальцев Икера Касильяса 101-й в карьере. Испанец обошел по этому показателю нападающего Криштиану Роналду (100) и установил новый рекорд ЛЧ.

На третьем месте по числу побед в ЛЧ экс-полузащитник "Барселоны" Хави (91).

Добавим, что Криштиану имеет возможность вновь разделить с Икером пальму первенства по этому показателю - уже 12 марта туринский "Ювентус", за который сейчас выступает Роналду, в ответном поединке 1/8 финала примет на своем поле "Атлетико" (в первом матче сильнее был испанский клуб 2:0).

Напомним, Касильяс и Роналдо долгие годы вместе защищали цвета мадридского "Реала".

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