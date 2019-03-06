Душан Тадич в матче против "Реала" набрал 3 очка по системе гол+пас.

Фото: EPA/UPG Душан Тадич

Одним из главных вдохновителей грандиозного успеха амтердамцев был сербский легионер Душан Тадич, на счету которого забитый мяч и две результативные передачи.

Кроме того, Душану принадлежит лучший момент игрового дня в Лиге Чемпионов.

В моменте со вторым голом он на высокой скорости "финтом Зидана" разобрался с Каземиро и выполнил точную передачу на ход Давиду Нересу, который мгновением спустя отметился точным ударом по воротам Тибо Куртуа.