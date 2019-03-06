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Фантастический финт игрока "Аякса" признан лучшим моментом дня в Лиге Чемпионов

Душан Тадич в матче против "Реала" набрал 3 очка по системе гол+пас.

Душан Тадич
Фото: EPA/UPG
Душан Тадич
Накануне "Аякс" в Мадриде разгромил "Реал" (4:1), тем самым оставив Лигу Чемпионов без действующего обладателя титула.

Одним из главных вдохновителей грандиозного успеха амтердамцев был сербский легионер Душан Тадич, на счету которого забитый мяч и две результативные передачи.

Кроме того, Душану принадлежит лучший момент игрового дня в Лиге Чемпионов.

В моменте со вторым голом он на высокой скорости "финтом Зидана" разобрался с Каземиро и выполнил точную передачу на ход Давиду Нересу, который мгновением спустя отметился точным ударом по воротам Тибо Куртуа.

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