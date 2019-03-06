Одним из главных вдохновителей грандиозного успеха амтердамцев был сербский легионер Душан Тадич, на счету которого забитый мяч и две результативные передачи.
Кроме того, Душану принадлежит лучший момент игрового дня в Лиге Чемпионов.
В моменте со вторым голом он на высокой скорости "финтом Зидана" разобрался с Каземиро и выполнил точную передачу на ход Давиду Нересу, который мгновением спустя отметился точным ударом по воротам Тибо Куртуа.
😲 OUTRAGEOUS spin and assist from @AFCAjax star Dušan Tadić 🔥🔥🔥#UCL Skill of the Day | @MastercardUK pic.twitter.com/hT7FPUpDfF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 марта 2019 г.