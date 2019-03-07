Уле Гуннару Сольскьяеру стало тесно на внутренней арене и его команда вышла на международный уровень рекордов.

Фото: EPA/UPG Манчестер Юнайтед

Встреча завершилась мега-сенсацией – победой манкунианцев 3:1.

С учетом первого матча в Манчестере, в котором победу одержали также гости, на тот момент – это ПСЖ (2:0), в четвертьфинал вышел британский клуб.

При этом подопечные Уле Гуннара Сольскьяера установили новое достижение ЛЧ. До "МанЮнайтед" ни один клуб, принимавший участие в плей-офф данного турнира, не проходил в следующую стадию, если проигрывал первый домашний матч с разницей в 2 мяча.

"Красные дьяволы" стали первым таким клубом.

Фото: facebook.com Легенды МЮ - Эрик Кантона, сэр Алекс Фергюсон и Уле Гуннар Сольскьяер

Напомним, год назад в еще более сложной ситуации оказался "Ювентус", который на стадии четвертьфинала проиграл первый домашний матч "Реалу" 0:3.

При этом в ответном поединке в Мадриде туринцы едва не сотворили сенсацию, выигрывая к окончанию основного времени 3:0.

Однако реализация на 90+7 минуте Криштиану Роналду спорного пенальти не позволила "Старой синьоре" выйти в полуфинал ЛЧ.

Фото: google.com

Добавим, что в том матче за споры с арбитром был удален, на тот момент голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который во вчерашнем поединке на "Парк-де-Пренс" защищал ворота ПСЖ.