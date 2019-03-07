Встреча завершилась мега-сенсацией – победой манкунианцев 3:1.
С учетом первого матча в Манчестере, в котором победу одержали также гости, на тот момент – это ПСЖ (2:0), в четвертьфинал вышел британский клуб.
При этом подопечные Уле Гуннара Сольскьяера установили новое достижение ЛЧ. До "МанЮнайтед" ни один клуб, принимавший участие в плей-офф данного турнира, не проходил в следующую стадию, если проигрывал первый домашний матч с разницей в 2 мяча.
"Красные дьяволы" стали первым таким клубом.
При этом в ответном поединке в Мадриде туринцы едва не сотворили сенсацию, выигрывая к окончанию основного времени 3:0.
Однако реализация на 90+7 минуте Криштиану Роналду спорного пенальти не позволила "Старой синьоре" выйти в полуфинал ЛЧ.