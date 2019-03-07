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Биатлонистка едва не застрелила судью на стрельбище перед стартом Чемпионата мира

Инцидент едва не закончился трагедией.

Биатлонистка едва не застрелила судью на стрельбище перед стартом Чемпионата мира
Андре Попс на стрельбище
Фото: СВТ

В шведском Эстерсунде, в котором сегодня стартует Чемпионат мира по биатлону, едва не произошел несчастный случай, сообщает Expressen.

Во время одной из стрелковой тренировки словенская биатлонистка, имя которой не называется, сделала выстрел, когда возле огневой позиции находился один из арбитров Андре Попс.

Судья, который заменял мишени, не успел уйти с рубежа, когда раздался выстрел.

"Через 20 минут после тренировки была проведена смена мишеней. Когда судья дает сигнал, то биатлонисты прекращают стрельбу. Только после свистка тренировка может быть продолжена", - цитирует слова помощника тренера сборной Швеции Томаса Эберга издание.

"Словенская спортсменка выстрелила, несмотря на то что на рубеже еще присутствовали судьи", - уточнил Эберг.

Отметим, в составе женской сборной Словении на мировом первенстве будут участвовать Уршка Пойе, Леа Эйнфальт, Полона Клеменчич и Нина Задравец.

Добавим, что ЧМ стартует смешанной эстафетой. За сборную Украины побегут Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Старт - в 17:15 по Киеву.

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