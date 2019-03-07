Капитан "Реала" разругался с президентом клуба

После сокрушительного фиаско в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса" (1:4), стоившее "королевскому" клубу места в четвертьфинале, персонал стал свидетелем жесткой перепалки между капитаном команды Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом, произошедшим в раздевалке "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" сразу по окончании матча, сообщает AS.

Президент упрекал игроков за их поведение во время игры. В частности, Перес отметил, на его взгляд, недостаток самоотдачи.

Именно в этот момент Рамос встал на защиту игроков и ответил, обвиняя Переса и Совет директоров клуба в плохом планировании. Кроме того, Серхио обратился непосредственно к президенту: "Заплати мне, и я уйду" (имеется ввиду - покину клуб, прим. LB.ua).

После этого инцидента Перес провел встречу с Советом директоров "Реала", которая продлилась до двух часов ночи. В результате руководство клуба приняло решение уволить в межсезонье главного тренера Сантьяго Солари и заменить его на Жозе Моуриньо, отмечает издание, ссылаясь на источники.

Напомним, Рамос не принял участия в ответном поединке ЛЧ из-за наложенной на него дисквалификации вследствие умышленного получения желтой карточки в первом матче в Амстердаме.

Добавим, что у Моуриньо, в бытность его работы в "Реале" сложились непростые отношения с Рамосом. В случае камбэка португальца на "Сантьяго Бернабеу", Рамосу, скорее всего, придется покинуть "бланкос".