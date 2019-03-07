Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
ГлавнаяСпорт

Капитан "Реала" разругался с президентом клуба

Серхио Рамос повздорил с Флорентино Пересом.

Капитан "Реала" разругался с президентом клуба
Серхио Рамос и Флорентино Перес
Фото: EPA/UPG

После сокрушительного фиаско в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса" (1:4), стоившее "королевскому" клубу места в четвертьфинале, персонал стал свидетелем жесткой перепалки между капитаном команды Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом, произошедшим в раздевалке "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" сразу по окончании матча, сообщает AS.

Президент упрекал игроков за их поведение во время игры. В частности, Перес отметил, на его взгляд, недостаток самоотдачи.

Именно в этот момент Рамос встал на защиту игроков и ответил, обвиняя Переса и Совет директоров клуба в плохом планировании. Кроме того, Серхио обратился непосредственно к президенту: "Заплати мне, и я уйду" (имеется ввиду - покину клуб, прим. LB.ua).

После этого инцидента Перес провел встречу с Советом директоров "Реала", которая продлилась до двух часов ночи. В результате руководство клуба приняло решение уволить в межсезонье главного тренера Сантьяго Солари и заменить его на Жозе Моуриньо, отмечает издание, ссылаясь на источники.

Напомним, Рамос не принял участия в ответном поединке ЛЧ из-за наложенной на него дисквалификации вследствие умышленного получения желтой карточки в первом матче в Амстердаме.

Добавим, что у Моуриньо, в бытность его работы в "Реале" сложились непростые отношения с Рамосом. В случае камбэка португальца на "Сантьяго Бернабеу", Рамосу, скорее всего, придется покинуть "бланкос".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также