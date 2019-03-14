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Форвард "Суонси" оригинальным способом не забил пенальти

Берсант Целина перехитрил самого себя.

Форвард "Суонси" оригинальным способом не забил пенальти
​Берсант Целина
Фото: swanseacity.com

Накануне, в матче 37-го тура английского Чемпионшипа встречались команды, еще не так давно игравшие в Английской Премьер-Лиге - "Вест Бромвич Альбион" принимал "Суонси".

Встреча завершилась победой хозяев 3:0.

Однако итоговая победа "мешков" могла быть не столь убедительной, реализуй форвард гостей Берсант Целина пенальти в середине первого тайма при счете 1:0.

Исполнение 11-метрового 22-летним игроком сборной Косово превратилось в комедийный эпизод – Берсант пытался пробить пенальти "паненкой", но вместо мяча игрок ударил по собственной опорной ноге.

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