Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Роналду установил рекорд всех еврокубков УЕФА
Роналду установил рекорд всех еврокубков УЕФА
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
ГлавнаяСпорт

В матче Американской хоккейной лиги была заброшена невероятная шайба с рикошетами от борта и льда

Очевидное и невероятное рядом.

В матче Американской хоккейной лиги была заброшена невероятная шайба с рикошетами от борта и льда
Фото: twitter.com

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги "Техас Старз" уступил "Манитобе Муз" (3:4).

На 11-й минуте второго периода был забит невероятный гол. Защитник "Звезд" Джоэль Хэнли из средней зоны вбросил шайбу в зону атаки. Вратарь Эрик Комри выкатился за ворота, чтобы остановить шайбу у борта.

Однако шайба после удара о борт совершенно непредсказуемым образом выскочила на "пятачок" "Манитобы", ударилась об лед, изменила направление движения и по невероятной траектории залетела в уже пустые ворота.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:

Читайте также