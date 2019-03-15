Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

При этом Усика вряд ли кто узнал на НСК "Олимпийский", т.к. маскировка суперчемпиона была на высоком уровне, что и продемонстрировал сам Александр в своем Instagram.

Фото: Instagram Александр Усик

Отметим, поражение от "Челси" стало крупнейшим домашним поражением "Динамо" в еврокубках.

Киевляне проигрывали со счетом 0:5 лишь дважды: на выезде против "Бенфики" в 1992 году и "Ювентусу" в 2002 году.

Также, "Динамо" потерпело крупнейшее поражение в еврокубках по сумме двух матчей (0:8). До этого крупнейшим был вылет от того же "Ювентуса в 2002 году (1:7).