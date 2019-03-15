Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы

По итогам 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы стали известны по восемь команд, которые продолжают выступление в плей-офф этих турниров.
Сегодня в Штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Отметим, что состоится также жеребьевка полуфиналов.
В Лиге Чемпионов сыграют:
- Ливерпуль (Англия) - прошлогодний финалист
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Тоттенхэм (Англия)
- Барселона (Испания)
- Ювентус (Италия)
- Порто (Португалия)
- Аякс (Голландия)
В Лиге Европы продолжат участие:
- Челси (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Наполи (Италия)
- Валенсия (Испания)
- Вильярреал (Испания)
- Айнтрахт Ф (Германия)
- Славия (Чехия)
- Бенфика (Португалия)
Добавим, что церемония жеребьевки стартует в 14:00 по Киеву.
Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.
Киевское "Динамо", напомним, проиграло "Челси" и не вышло в четвертьфинал.