Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы

По итогам 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы стали известны по восемь команд, которые продолжают выступление в плей-офф этих турниров.

Сегодня в Штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Отметим, что состоится также жеребьевка полуфиналов.

В Лиге Чемпионов сыграют:

Ливерпуль (Англия) - прошлогодний финалист

Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

Тоттенхэм (Англия)

Барселона (Испания)

Ювентус (Италия)

Порто (Португалия)

Аякс (Голландия)

В Лиге Европы продолжат участие:

Челси (Англия)

Арсенал (Англия)

Наполи (Италия)

Валенсия (Испания)

Вильярреал (Испания)

Айнтрахт Ф (Германия)

Славия (Чехия)

Бенфика (Португалия)

Добавим, что церемония жеребьевки стартует в 14:00 по Киеву.

Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.

Киевское "Динамо", напомним, проиграло "Челси" и не вышло в четвертьфинал.