Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
ГлавнаяСпорт

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Украинских клубов среди участников нет.

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Фото: UEFA.com

По итогам 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы стали известны по восемь команд, которые продолжают выступление в плей-офф этих турниров.

Сегодня в Штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Отметим, что состоится также жеребьевка полуфиналов.

В Лиге Чемпионов сыграют:

  • Ливерпуль (Англия) - прошлогодний финалист
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Тоттенхэм (Англия)
  • Барселона (Испания)
  • Ювентус (Италия)
  • Порто (Португалия)
  • Аякс (Голландия)

В Лиге Европы продолжат участие:

  • Челси (Англия)
  • Арсенал (Англия)
  • Наполи (Италия)
  • Валенсия (Испания)
  • Вильярреал (Испания)
  • Айнтрахт Ф (Германия)
  • Славия (Чехия)
  • Бенфика (Португалия)

Добавим, что церемония жеребьевки стартует в 14:00 по Киеву.

Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.

Киевское "Динамо", напомним, проиграло "Челси" и не вышло в четвертьфинал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также